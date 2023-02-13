«Дочки будут помнить»: Дмитренко из «Дома-2» намекнул, что Рапунцель отбирает у него детей на фоне развода

Бывшие участники «Дома-2» Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко разводятся после почти шести лет брака. Наличие у пары двоих дочерей не стало причиной, ради которой супруги стремились бы сохранить семью.

На днях Дима Дмитренко сообщил поклонникам, что они с Ольгой начали бракоразводный процесс. Судя по последнему посту Дмитренко в микроблоге, бывшая жена Оля Рапунцель пытается оградить дочерей от общения с ним.

Дима Дмитренко разместил в соцсети архивное фото со старшей дочерью Василисой и намекнул, что не может встречаться с детьми.

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