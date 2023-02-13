«Дочки будут помнить»: Дмитренко из «Дома-2» намекнул, что Рапунцель отбирает у него детей на фоне развода

Бывшие участники «Дома-2» Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко разводятся после почти шести лет брака. Наличие у пары двоих дочерей не стало причиной, ради которой супруги стремились бы сохранить семью.
На днях Дима Дмитренко сообщил поклонникам, что они с Ольгой начали бракоразводный процесс. Судя по последнему посту Дмитренко в микроблоге, бывшая жена Оля Рапунцель пытается оградить дочерей от общения с ним.
Дима Дмитренко разместил в соцсети архивное фото со старшей дочерью Василисой и намекнул, что не может встречаться с детьми.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
«Дочки будут помнить, кто был с ними, а не сколько на них потратили. Дети вырастают из игрушек и одежды, но они навсегда запоминают то время и любовь, которые им были подарены», — написал под фото с дочкой Дима Дмитренко.
Поклонники поспешили поддержать отца, которого, скорее всего, лишили возможности видеться с дочками Василисой и Софией.
«Дим, не переживай, все у тебя будет хорошо! Ты замечательный человек и отец, ты прошел очень сложный путь», «Дима, как так? Очень жалко девочек! Но главное, чтобы вы сохранили с Олей для них отношения, как мама и папа! Это очень важно», — высказались в Сети.