Бузова вышла из душа в одном полотенце: ношение нижнего белья явно не предполагалось (фото)

Ольга Бузова поделилась свежим кадром из гостиничного номера. Поющая телеведущая вышла из ванной в одном полотенце, явно забыв надеть нижнее белье. Экс-жена футболиста Дмитрия Тарасова смутила своих поклонников излишней откровенностью. Хейтеры и вовсе посмеялись над бывшей звездой «Дом-2», поинтересовавшись осталась ли у Бузовой хотя бы какая-то чистая одежда, или все свое белье она отправила в стирку и поэтому ходит обернувшись в полотенце.
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Ольга Бузова в полотенце после душа. Фото: соцсети
«Когда забыла постирать последние панталоны», «Полотенце вместо платья?», «Худющая-то какая», «Покормит ее кто-нибудь», «Тощая», — пишут фолловеры.