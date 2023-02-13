Бузова вышла из душа в одном полотенце: ношение нижнего белья явно не предполагалось (фото)

Ольга Бузова поделилась свежим кадром из гостиничного номера. Поющая телеведущая вышла из ванной в одном полотенце, явно забыв надеть нижнее белье. Экс-жена футболиста Дмитрия Тарасова смутила своих поклонников излишней откровенностью. Хейтеры и вовсе посмеялись над бывшей звездой «Дом-2», поинтересовавшись осталась ли у Бузовой хотя бы какая-то чистая одежда, или все свое белье она отправила в стирку и поэтому ходит обернувшись в полотенце.

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