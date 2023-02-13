Тренер Карпоносов — о будущем Костомарова после ампутации стоп: «Сможет кататься и... учить молодых»

Геннадий Карпоносов один из немногих, кто близок к семье Романа Костомарова. Он ежедневно справляется о состоянии и самочувствии олимпийского чемпиона в танцах на льду в паре с Татьяной Навкой. Тренер по фигурному катанию уверен, что в будущем спортсмен сможет выйти на лед, и пусть уже не в качестве партнера для фигуристок в ледовых шоу и мюзиклах.

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Геннадий Михайлович не сомневается, что такой сильный духом человек будет нужен молодому поколению. Роман Костомаров в будущем вполне может тренировать юных спортсменов.

«Может быть профессионально Роман не выйдет на лед в виде партнера для ледовых шок. Но он сможет кататься и сможет даже учить молодых спортсменов, думаю это может произойти», — отметил Карпоносов, говоря о своем ученике в программе «Звезды сошлись» на НТВ.

Ранее стало известно, что Роману Костомарову ампутировали две стопы. Некроз дошел и до пальцев рук. Фигурист сам дал согласие на операцию.