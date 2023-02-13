Российская актриса о землетрясении в Турции: «Успела схватить детей и побежать на улицу»

Бывшая актриса из сериала «Ранетки» Женя Огурцова оказалась в Турции во время недавнего землетрясения. Артистка рассказала, что ей было очень страшно.

«Это было очень страшно! Казалось, что я теряю сознание, кружится голова, шатаются люстра и шторы. Я успела схватить детей и побежать на улицу. Когда я выбежала из дома, я начала смеяться истерически», — заявила она программе «Звезды сошлись».

Огурцова подчеркнула, что пока осталась в Турции, но собрала все чемоданы. В любой момент она готова бежать из страны.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».