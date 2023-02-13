Кудрявцева — о Костомарове: «Началовой тоже предлагали ампутировать ногу... она отказалась»

Лера Кудрявцева и Иосиф Пригожин в студии программы «Звезды сошлись» собрали звездных гостей, которые искреннее переживают за здоровье Романа Костомарова. Олимпийский чемпион в танцах на льду в паре с Татьяной Навкой перенес сложнейшую операцию — ему ампутировали две стопы. Некроз дошел и до пальцев рук.

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Лера Кудрявцева вспомнила историю Юлии Началовой, с которой случилось похожее.

«Сейчас многие проводят параллель между Юлией Началовой и Романом Костомаровым. Началовой тоже предлагали ампутировать ногу, но она отказалась... И собственно говоря, мы знаем, как это закончилось», — сетует Кудрявцева.

Алла Довлатова, которая тоже присутствовала в студии, уверена, что олимпийский чемпион сам принял такое решение, согласившись на ампутацию. К тому же, рядом с ним постоянно находится жена фигуриста Оксана Домнина.