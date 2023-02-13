«Сначала проблема с дыханием, потом сердце... и отмирание тканей»: Запашный выдал правду о состоянии Костомарова

Аскольд Запашный в эфире программы Леры Кудрявцевой и Иосифа Пригожина «Звезды сошлись» на НТВ поделился тем, что сейчас происходит с Романом Костомаровым. Ему ампутировали ступни ног из-за гангрены. Есть информация, что олимпийский чемпион в танцах на льду в паре с Татьяной Навкой сам дал согласие на операцию.

Аскольд Запашный давно дружит с фигуристом, однако, даже ему не удается дозвониться до старого приятеля. И это, как говорит именитый дрессировщик, вполне понятно. Семья хочет абстрагироваться от всего, что происходит вокруг. Тем более, что состояние Романа Костомарова все никак не стабилизируется. Ему то становится лучше, то снова откат назад.

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