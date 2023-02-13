Сразу видно, чей наследник: вы ахнете, когда увидите, каким красавцем стал сын Климовой и Петренко - от невест отбоя не будет!

Актриса Екатерина Климова – четырежды мама и очень гордится своими детьми. У нее две дочки и два сына. Она воспитывает их, будучи разведена, и часто показывает, какими наследники растут, чем занимаются и как меняются. На этот раз в объективе фотокамеры оказался старший из сыновей от Игоря Петренко, 16-летний Матвей.

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При виде возмужавшего парня с сильными руками и уверенным взглядом наверняка у поклонников Климовой возник вопрос: когда успел вырасти мальчишка? Тем временем, Матвей Петренко уже довольно видный жених, от невест явно отбоя не будет. Он носит длинные локоны, освоил игривый прищур и любит домашних животных. При этом, во внешности парня угадывают и мамины, и папины черты. Словом, сразу видно, чей это сын.