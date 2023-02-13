Нюша лежа на полу в шпагате задрала ногу выше головы: тонкие шорты чуть не лопнули (фото)

Нюша берет уроки танцев. Поп-дива уже показывала в своем микроблоге, как она исполняет зажигательные латиноамериканские танцы в компании своего партнера. На этот раз певица устроила разминку перед тренировкой. Она прилегла на коврик, задрав ногу выше головы в импровизированном полушпагате. Шортики, которые были на Нюше едва не лопнули.
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Нюша в полушпагате. Фото: соцсети
«Не каждая так сможет! А тут мама двоих детей», «Классно!», «Есть чем мужа удивить», «Какая гибкая тигрица», «Ну что за прелестница?», «Муж, небось, в восторге», «Секрет обольщения раскрыт», — шутят фолловеры.