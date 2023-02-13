Концерт Галкина* отменен в Турции: «Неуместно сейчас»

Максим Галкин* готовился выступить с концертом в Стамбуле 14 февраля. Однако произошедшее в Турции землетрясение, в результате которого погибли тысячи людей, а десятки тысяч признаны пострадавшими, поменяло планы шоумена.

«Принял решение перечислить весь гонорар, который я получу за концерт в Стамбуле, в фонд помощи пострадавшим. Ну и мне кажется неуместно сейчас какие-либо концерты в Турции», — объявил Галкин*.

Муж Пугачевой сообщил, что все проданные билеты действительны на новую дату, концерт в итоге перенесен на апрель 2023 года.

*Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента

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