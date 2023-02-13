Нюша задрала ногу вверх, демонстрируя шпагат: Волочковой придется подвинуться

Певица Нюша наступает на пятки Анастасии Волочковой. Дело в том, что исполнительница хита «Вою на луну» усердно и много тренируется, чтобы сесть на шпагат. И у нее это уже неплохо получается.

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На этот раз Нюша снова показала себя в спортзале. Красотка задрала одну ногу, натянув носок. Растяжка уже впечатляет, и артистка явно не собирается останавливаться на достигнутом. Скоро королеве шпагатов Анастасии Волочковой явно придется подвинуться на пьедестале.