Анна Нетребко разделась посреди Парижа: оголила телеса в свете ночных фонарей

Звезда мировой оперы Анна Нетребко в минувшие выходные гуляла по Парижу. Перед походом на мюзикл артистка сама устроила целое представление в свете ночных фонарей.

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Нарядившись в шубку, Нетребко решила ее скинуть посреди улицы, и начала позировать для своего микроблога. А затем разошлась и расхристалась дальше – жакет нараспашку явил миру оголившееся декольте и живот. Сама певица посчитала получившееся фото достойным обнародования и запостила его в аккаунте.