Новости шоу-бизнеса: что происходит с руками у Костомарова, певица Слава наехала на Земфиру*, Безрукова раскрыла семейную тайну

Что у Костомарова происходит с руками

Роман Костомаров после ампутации стоп рискует лишиться рук. Такой прогноз звучит в последнее время все чаще. Дело в том, что в верхних конечностях развивается некроз. Врачи сражаются с гангреной, известно, что пожать руку он не может.

Слава грубо наехала на Земфиру*

Певица Слава порадовалась тому, что Земфира признана иноагентом в России. И призналась, что та ее бесит. Звезда даже обратила внимание людей на то, что исполнительница песни «Ромашки», провела большой концерт и «заработав, сразу свалила» из страны.

Отец Безруковой был алкоголиком

Ирина Безрукова раскрыла семейную тайну – все детство она прожила в страхе. Ее отец был алкоголиком и часто, напиваясь, устраивал дебош. Однажды даже схватился за топор. Ей с мамой и бабушкой пришлось бежать – мороз стоял 45-градусный. Утром они вернулись, а дебошир к этому моменту порубил топором вещи и мебель в доме.

* Включена Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента