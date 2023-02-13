Илана из «Уральских пельменей» в бюстье со стразами показала всем прыгающие прелести: пустилась в пляс

Актриса юмористической передачи «Уральские пельмени» Илана Юрьева в выходные решила как следует отдохнуть и выбрала для времяпрепровождения ночной клуб. Вместе с подругой звезда повеселилась на дискотеке и кадры с танцпола запостила в своем микроблоге.

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Для выхода в свет Юрьева нарядилась в соответствии с дресс-кодом заведения. Она выбрала соблазнительный топ-бюстье со стразами и костюм в пижамном стиле цвета барвинок. Образ получился ярким и откровенным, сама модница осталась довольна своим внешним видом. Более того, Илана даже засняла момент своего танца, и все увидели ее декольте с подпрыгивающими прелестями.