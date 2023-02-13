«Пытается вставать»: друг Романа Костомарова рассказал, что с ним происходит после ампутации

За судьбой Романа Костомарова следит весь спортивный мир, звезды шоу-бизнеса, поклонники. Олимпийский чемпион с января борется за жизнь сначала с двусторонней пневмонией, теперь – с некрозом. По последним данным, отмирание тканей началось в верхних конечностях. И это после того, как ему уже сделали ампутацию стопы и удалили пальцы и пятку из-за некроза с другой.

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Друг Костомарова, конькобежец Иван Скобрев рассказал, что сейчас происходит с фигуристом после перенесенной ампутации. Люди волнуются, ведь по последним данным, его состояние ухудшилось.

«Толком говорить не может. Губами шевелит, пытается вставать, ворочается немножко», - поведал спортсмен телеканалу НТВ.

Скобрев подчеркнул, что жена Костомарова, фигуристка Оксана Домнина, находится рядом с мужем ежедневно. Кроме того, поддерживают звезду льда и другие коллеги. В ближайших планах – создание фонда помощи Костомарову.