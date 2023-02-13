Яна Кошкина сняла с себя все перед зеркалом: «С особым трепетом»

Актриса Яна Кошкина с недавних пор стала выступать на сцене «Театра на Бронной», под началом Константина Богомолова. Она с большим придыханием относится к службе Мельпомене, поэтому часто рассказывает и показывает подписчикам в Сети, что происходит у нее на работе. На этот раз красотка решила предстать топлес после пьесы и объяснила, почему это сделала.

«После «Бесов» я провожу в ванной не менее часа, чтобы смыть всю эту «красоту». Один из любимейших спектаклей! Всегда с особым трепетом к нему готовлюсь», - призналась звезда.

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Кошкина позировала для селфи перед зеркалом, оголив верхнюю часть тела. Фанатам открылся простор для воображения, ведь, как известно, Яна обладает соблазнительными формами, вызывающими трепет у ярых поклонников ее творчества.