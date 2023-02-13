«Коля победил болезнь»: Успенская выдала тайну похудевшего Баскова

Певец Николай Басков в последнее время заставляет поклонников сильно волноваться. Артист ходил на костылях, резко похудел и осунулся, но долго хранил молчание. Когда ситуация накалилась настолько, что поползли страшные слухи, Басков вынужден был объясниться: мол, перенес операцию на связках ноги. Уточнять что-то он более не стал. Зато накануне его коллега Любовь Успенская выдала тайну артиста.

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Успенская на вручении премии «Золотой граммофон» призналась, что переживала за коллегу и рада, что он вернулся в строй. И раскрыла, что угроза здоровью певца миновала – все позади.