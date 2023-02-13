С пеной между ног: Наталья Рудова подразнила снимком из ванной

Звезда сериалов Наталья Рудова держит подписчиков в курсе своих новых проектов. Минувшее воскресенье у нее выдалось рабочим, и актриса показывала в микроблоге, что примерила образ императрицы. Высокий парик, пышное платье с корсетом и царские интерьеры – обстановка получилась очень интересной.

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А вечером Рудова поспешила расслабиться в ванне, поскольку обожает подолгу сидеть в теплой водичке и смотреть фильм. Как это было в этот раз, красотка тоже показала. При этом, она засветила ногу, выглядывающую из пены, подразнив фанатов достаточно откровенным контентом из ванной комнаты.