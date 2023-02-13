Сердцеед вырос: вот каким красавчиком стал сын Климовой и Петренко

Старший из сыновей Екатерины Климовой от Игоря Петренко Матвей вырос настоящим красавцем. От невест явно не будет отбоя. Звездная мама гордится своим чадом и изредка показывает подписчикам, как он выглядит.

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Сын уже заметно повзрослел, это уже юноша с сильными руками и мужественными скулами. Острый подбородок, вздернутый нос, пухлые губы, родинка на щеке и длинные волосы – сразу видно, чей это сын, поскольку от своих знаменитых родителей он взял самое лучшее и знаковое.

Напомним, Климова и Петренко развелись 8 лет назад. У них есть еще один общий ребенок – сын Корней, который на 2 года помладше Матвея.