Григорий Лепс послал матом Максима Галкина* во время концерта: отправил куда подальше

Григорий Лепс выступил с концертом в Ставрополе. И во время концерта продемонстрировал свое истинное отношение к Максиму Галкину*, сбежавшему из страны весной 2022 года.

Певец во время общения с залом между музыкальными номерами высказался в адрес пятого мужа Пугачевой, припомнив его шутки по песню «Натали». Когда-то пародист изощрялся в рифмах в поиске найти что посмешнее, и Лепс это процитировал. И зафиналил оригинально, просто послав матом Галкина*.

«Натали, утоли мои печали и вали». Массовые интерпретации находил. «Зубами мне орехов наколи». Особенно мне нравится: «Натали, я купил тебе на кладбище земли». Галкин* может идти на …», - отрезал Лепс.

Зал разразился хохотом и зааплодировал. К слову, сайт KP.RU припомнил давний обмен «любезностями» между звездами на Первом канале еще в 2016 году. Тогда Галкин* приходил на «слепые прослушивания» в шоу «Голос», и сидящий в наставниках Лепс не повернулся к шоумену, а потом указал ему на место: «Музыка – это не ваше». Оппонент тогда не промолчал: «Когда ты рассказываешь анекдоты, я же не говорю, что юмор – не твое. Я терплю».

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента