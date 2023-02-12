«Смотрите, он чуть не плачет»: чем завершился первый эфир нового сезона шоу «Маска»

Очень трогательным стал финал первой программы четвертого сезона проекта НТВ - шоу «Маска». Председатель судейской коллегии Филипп Киркоров был настроен решительно, он не хотел повторять опыт предыдущих сезонов, когда после первого выпуска не разоблачали никого из участников.

И во время программы Киркоров пообещал, что маска будет снята. Номинантами на разоблачение стали Дикобраз, Шаурма и Пиковая дама. Зрители спасли Шаурму.

И вот тогда взял слово пятый член жюри Алексей Воробьев, который принимал участие в третьем сезоне шоу в маске Монстрика.

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