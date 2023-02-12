«Смотрите, он чуть не плачет»: чем завершился первый эфир нового сезона шоу «Маска»

Очень трогательным стал финал первой программы четвертого сезона проекта НТВ - шоу «Маска». Председатель судейской коллегии Филипп Киркоров был настроен решительно, он не хотел повторять опыт предыдущих сезонов, когда после первого выпуска не разоблачали никого из участников.
И во время программы Киркоров пообещал, что маска будет снята. Номинантами на разоблачение стали Дикобраз, Шаурма и Пиковая дама. Зрители спасли Шаурму.
И вот тогда взял слово пятый член жюри Алексей Воробьев, который принимал участие в третьем сезоне шоу в маске Монстрика.
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«Год назад в костюме Монстрика я вот так же стоял на сцене. Я попал в номинацию в самой первой передаче. Прошло несколько недель существования с этим персонажем. Было много классных идей радовать вас, радовать зрителей. И вот попадаешь в номинацию и понимаешь, что прямо сейчас все может закончиться. Я хочу попросить тебя, Филипп, дать артистам второй шанс. Если бы тогда меня выгнали, я бы здесь не сидел», - проникновенно высказался Алексей Воробьев.
Филипп Киркоров согласился с его доводами.
«Искренность в его словах есть, коллеги, смотрите, он чуть не плачет», - сказал Филипп Киркоров.
Так что, первое разоблачение Маски состоится в следующем выпуске шоу, которое выйдет в эфир НТВ 19 февраля.