Умер режиссер Вадим Абдрашитов

Умер народный артист России, известный режиссер Вадим Абдрашитов, мэтру было 78 лет.

О смерти Вадима Абдрашитова журналистам сообщили в дирекции Союза кинематографистов РФ.

Абдрашитов известен такими картинами, как «Остановите Потапова!», «Слово для защиты», «Поворот», «Охота на лис», «Парад планет», «Плюмбум, или Опасная игра», «Армавир», «Пьеса для пассажира», «Время танцора» и другими. 11 из своих картин он снял в сотрудничестве со сценаристом Александром Миндадзе.

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