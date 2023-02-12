«Первая Маска, у которой открыто лицо»: судьи «Маски» удивились, увидев этого участника шоу НТВ

Четырнадцать новых Масок участвуют в четвертом сезоне самого охраняемого шоу НТВ. Когда Маски выходили на сцену в это воскресенье, 12 февраля, судьи проекта всякий раз восхищались тому, насколько они роскошные.

Но одна Маска поразила жюри больше других - это Пиковая дама.

«Первая Маска, у которой открыто лицо», - удивились судьи.

Но потом все же рассмотрели, что лицо - ненастоящее.