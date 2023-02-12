«Первая Маска, у которой открыто лицо»: судьи «Маски» удивились, увидев этого участника шоу НТВ

Жюри шоу «Маска»

Жюри шоу «Маска». Фото: НТВ

Во время первой программы четвертого сезона «Маски» произошло неожиданное.

Четырнадцать новых Масок участвуют в четвертом сезоне самого охраняемого шоу НТВ. Когда Маски выходили на сцену в это воскресенье, 12 февраля, судьи проекта всякий раз восхищались тому, насколько они роскошные.

Но одна Маска поразила жюри больше других - это Пиковая дама.

«Первая Маска, у которой открыто лицо», - удивились судьи.

Но потом все же рассмотрели, что лицо - ненастоящее.

«Под ним может скрываться бородатый мужчина», -  сказал Тимур Родригез.

Пиковая дама на шоу «Маска». Фото: НТВ

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Пиковая дама исполнила песню из репертуара Аллы Пугачевой «Все могут короли», и Филипп Киркоров заявил, что под Маской - Анита Цой.

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