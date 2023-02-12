«Хочу показать, как я похудел»: Филипп Киркоров вышел на сцену шоу «Маска» после выступления Горностая

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press

Поп-король Филипп Киркоров показал похвастался своими формами в эфире НТВ.

Популярный исполнитель Филипп Киркоров основательно подготовился к четвертому сезону самого охраняемого проекта НТВ - шоу «Маска». Он изменился внешне и похудел. Свою стройность Филипп Киркоров продемонстрировал в эфире телеканала НТВ.

После выступления Горностая Филипп Киркоров решил подняться на сцену, чтобы взять у Горностая веер. А когда пятый член жюри Алексей Воробьев напомнил, что судьям по условиям проекта нельзя приближаться к Маскам, Киркоров объяснил, что преследует единственную цель.

«Хочу показать, как я похудел», - сказал Филипп Киркоров.

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Филипп Киркоров, облаченный во все черное, поднялся на сцену, чтобы зрители могли оценить его стройную фигуру.

Горностай, Вячеслав Макаров и Филипп Киркоров на шоу «Маска» после выступления Горностая. Фото: кадр программы

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