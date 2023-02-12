Стал известен первый номинант на вылет в новом сезоне шоу «Маска»

На телеканале НТВ в это воскресенье, 12 февраля, состоялась премьера четвертого сезона самого охраняемого и засекреченного шоу - «Маска».

Как и прежде, все участники поделены на группы, после выступления каждой определяется номинант на разоблачение.

Первыми на сцену вышли Дикобраз, Хомяк, Феникс, Мандрил и Лисенок. Зрительским голосованием было решено, что номинантом на вылет в этой пятерке станет Дикобраз. Именно эта Маска стала первой, кого могут разоблачить жюри в финале выпуска.

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