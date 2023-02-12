«Татьяна Навка!»: жюри «Маски» заподозрили, что прославленная фигуристка участвует в шоу – в какой Маске

На телеканале НТВ в это воскресенье, 12 февраля, в эфир вышел первый выпуск четвертого сезона самого засекреченного проекта - шоу «Маска».

Судьи проекта после первых номеров участников начали выдвигать свои предположения о том, кто может скрываться под той или иной Маской. Так, им показалось, что Хомяке может быть Мия Бойко, Глюкоза, Люся Чеботина и даже Татьяна Навка.

«Татьяна Навка!», - выдвинул свою версию Филипп Киркоров.

Произошло это после того, как Хомяк сказал, что дружит со спортом.

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