«Татьяна Навка!»: жюри «Маски» заподозрили, что прославленная фигуристка участвует в шоу – в какой Маске

На телеканале НТВ в это воскресенье, 12 февраля, в эфир вышел первый выпуск четвертого сезона самого засекреченного проекта - шоу «Маска».
Судьи проекта после первых номеров участников начали выдвигать свои предположения о том, кто может скрываться под той или иной Маской. Так, им показалось, что Хомяке может быть Мия Бойко, Глюкоза, Люся Чеботина и даже Татьяна Навка.
«Татьяна Навка!», - выдвинул свою версию Филипп Киркоров.
Произошло это после того, как Хомяк сказал, что дружит со спортом.
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Хомяк на шоу «Маска». Фото: НТВ
«Это может быть и Татьяна Навка, и Аделина Сотникова», - сказал Тимур Родригез.
«Она все делает, чтобы не подумали, что это Навка», - настаивал Филипп Киркоров.
Впрочем, о том, что это Татьяна Навка, Филипп Киркоров прокричал, когда на сцену вышел выступать Лисенок.
Лисенок на шоу «Маска». Фото: НТВ