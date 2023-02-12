«Началось! Потусторонний мир»: Филипп Киркоров приложил Регину Тодоренко во время шоу «Маска»

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Председатель судейской коллегии Филипп Киркоров тут же поставил Регину Тодоренко на место, давая понять, что ее версия несостоятельна.