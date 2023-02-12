«Началось! Потусторонний мир»: Филипп Киркоров приложил Регину Тодоренко во время шоу «Маска»

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press

Председатель судейской коллегии шоу Филипп Киркоров поставил на место Регину Тодоренко.

В это воскресенье, 12 февраля, в эфир НТВ вышел первый выпуск четвертого сезона самого засекреченного проекта - шоу «Маска».

После выступления Хомяка разгорелась дискуссия. Регина Тодоренко, как всегда, выдвинула свою версию по поводу того, кто прячется в маске.

«Нам отсюда стало понятно, что в Хомяке скрывается молодость, свежесть и что-то, возможно, из блогосферы. Мне почему-то кажется, что там может скрываться очень популярная Мия Бойко», - высказалась Регина Тодоренко.

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Председатель судейской коллегии Филипп Киркоров тут же поставил Регину Тодоренко на место, давая понять, что ее версия несостоятельна.

«Ну, наконец-то началось! Потусторонний мир. Между прочим, у Валерии родилась очень правильная версия. Поделись», - обратился Киркоров к Валерии.

«Мне кажется, это Люся Чеботина», - сказала Валерия.

Хомяк на шоу «Маска» и ведущий Вячеслав Макаров. Фото: кадр программы

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