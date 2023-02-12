Манящая впадинка: Каролина Севастьянова бесстыдно показала грудь, обрамив черным боди – каждая «подружка» в своем домике

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, 27-летняя Каролина Севастьянова сегодня блистает не на спортивных помостах. Красавица зарабатывает себе очки на несколько ином поприще.
Каролина Севастьянова демонстрирует на публике свои манящие и соблазнительные прелести, что позволяет ей удерживаться на вершине пьедестала любви поклонников, особенно, их мужской части.
В микроблоге Каролина Севастьянова часто делится снимками, на которых позирует в откровенных нарядах или же как бы невзначай обнажает те или иные участки тела.
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На этот раз Каролина Севастьянова позировала в черном боди, засветив пышную грудь и нежную впадинку, делящую бюст пополам. Грудь эффектно обрамилась лифом, каждая «подружка» оказалась в своем домике.
Каролина Севастьянова и ее пышная грудь. Фото: соцсети