«Первые бриллианты»: Ольга Орлова похвасталась роскошным подарком для новорожденной дочери

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова в минувшую субботу, 11 февраля, вместе с новорожденной дочкой Аней выписалась из роддома.
В честь рождения наследница звезды и ее мужа получила дорогие подарки от друзей пары. Так, владелица бренда люксовой одежды и ювелирных изделий, бизнесвумен Яна Расковалова преподнесла в подарок маленькой Анечке украшение - подвеску с бриллиантом.
Ольга Орлова показала ювелирное изделие из белого золота с увесистым камнем в микроблоге.
«Первые бриллианты», - подписала кадр Ольга Орлова.
Подвеска с бриллиантом - подарок для дочери Ольги Орловой. Фото: соцсети
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Напомним, дочь 45-летней телеведущей Ольги Орловой и ее 55-летнего мужа Валерия родилась 6 февраля. Малышка появилась на свет путем кесарева сечения.
Ранее Ольга Орлова говорила, что вернется к работе через две недели после родов.