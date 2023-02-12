«Первые бриллианты»: Ольга Орлова похвасталась роскошным подарком для новорожденной дочери

Ольга Орлова

Ольга Орлова. Фото: соцсети

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова показала, что преподнесла Анечке ее подруга – бизнесвумен и владелица собственного ювелирного бренда.

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова в минувшую субботу, 11 февраля, вместе с новорожденной дочкой Аней выписалась из роддома.

В честь рождения наследница звезды и ее мужа получила дорогие подарки от друзей пары. Так, владелица бренда люксовой одежды и ювелирных изделий, бизнесвумен Яна Расковалова преподнесла в подарок маленькой Анечке украшение - подвеску с бриллиантом.

Ольга Орлова показала ювелирное изделие из белого золота с увесистым камнем в микроблоге.

«Первые бриллианты», - подписала кадр Ольга Орлова.

Подвеска с бриллиантом - подарок для дочери Ольги Орловой. Фото: соцсети

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Напомним, дочь 45-летней телеведущей Ольги Орловой и ее 55-летнего мужа Валерия родилась 6 февраля. Малышка появилась на свет путем кесарева сечения.

Ранее Ольга Орлова говорила, что вернется к работе через две недели после родов.

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