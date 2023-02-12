«Первые бриллианты»: Ольга Орлова похвасталась роскошным подарком для новорожденной дочери

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова в минувшую субботу, 11 февраля, вместе с новорожденной дочкой Аней выписалась из роддома.

В честь рождения наследница звезды и ее мужа получила дорогие подарки от друзей пары. Так, владелица бренда люксовой одежды и ювелирных изделий, бизнесвумен Яна Расковалова преподнесла в подарок маленькой Анечке украшение - подвеску с бриллиантом.

Ольга Орлова показала ювелирное изделие из белого золота с увесистым камнем в микроблоге.