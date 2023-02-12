«Топором изрубил!»: Безрукова раскрыла тайну про отца

Актриса Ирина Безрукова стала гостьей студии программы «Секрет на миллион». В интервью Лере Кудрявцевой артистка призналась, что ее детство было сложным. И все проблемы - из-за алкоголизма отца.

Однажды в пьяном состоянии мужчине показалось, что он хочет развестись со своей женой. Он взял в руки топор.

«Мы с мамой и бабушкой убежали на улицу в 45-градусный мороз. Утром, когда пришли, мы увидели, что половина вещей изрублена».

Отец Безруковой был гобоистом. Все портили его вредные привычки, которые отражались на семейной жизни.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».