В пышном платье, на каблуках и с маминой сумкой: как сейчас выглядит повзрослевшая дочка Таты Блюменкранц из «Дома-2»

Бывшая участница «Дома-2» Тата Блюменкранц после развода с мужем Валерием Блюменкранцем одна воспитывает дочку Бетти.

Малышке Бетти в июле этого года будет уже шесть лет. За последнее время Беатриса заметно подросла. Девочка во всем старается подражать своей красавице и моднице маме.

В микроблоге Тата Блюменкранц поделилась снимком, на котором предстала вместе с Бетти. В кадре малышка позирует в пышном платье из органзы в маминых туфлях на каблуках и с маминой же сумкой в руке.

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