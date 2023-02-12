В пышном платье, на каблуках и с маминой сумкой: как сейчас выглядит повзрослевшая дочка Таты Блюменкранц из «Дома-2»

Бывшая участница «Дома-2» Тата Блюменкранц после развода с мужем Валерием Блюменкранцем одна воспитывает дочку Бетти.
Малышке Бетти в июле этого года будет уже шесть лет. За последнее время Беатриса заметно подросла. Девочка во всем старается подражать своей красавице и моднице маме.
В микроблоге Тата Блюменкранц поделилась снимком, на котором предстала вместе с Бетти. В кадре малышка позирует в пышном платье из органзы в маминых туфлях на каблуках и с маминой же сумкой в руке.
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Выглядит Бетти Блюменкранц в кадре очень счастливой. Еще бы! Мама позволила ей одеться, как совсем взрослой.
Поклонники сошлись во мнении, что подрастающая Беатриса все больше становится похожей на Тату.
Тата Блюменкранц с дочкой Беатрисой. Фото: соцсети