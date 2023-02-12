«Мне надо отдохнуть»: Элла Суханова из «Дома-2» заговорила о проблемах в семье – одна улетела на Мальдивы

Бывшая участница «Дома-2» Элла Суханова поделилась в микроблоге роскошными кадрами с Мальдив, на которых фигурирует одна, несмотря на наличие у нее дочери и мужа.

Элла Суханова намекнула, что у нее в семье существуют некие проблемы, из-за которых у нее накопилась дикая усталость. Такая, что Элла Суханова решила привести себя в состояние равновесия, оставив близких в Москве.