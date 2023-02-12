«Мне надо отдохнуть»: Элла Суханова из «Дома-2» заговорила о проблемах в семье – одна улетела на Мальдивы

Бывшая участница «Дома-2» Элла Суханова поделилась в микроблоге роскошными кадрами с Мальдив, на которых фигурирует одна, несмотря на наличие у нее дочери и мужа.
Элла Суханова намекнула, что у нее в семье существуют некие проблемы, из-за которых у нее накопилась дикая усталость. Такая, что Элла Суханова решила привести себя в состояние равновесия, оставив близких в Москве.
«Одна, без мужа, без ребенка, без подруг. Я приняла решение, что мне надо отдохнуть. Именно мне! Иначе – никак. Зачем, как и почему напишу чуть позже», - поделилась Элла Суханова.
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Подписчики Эллы Сухановой тут же разделились на два лагеря. Одни восторгаются тем, что ей удалось вырваться на отдых без семьи. Другие считают, что подобные каникулы в одиночестве свидетельствуют о неразрешимых проблемах в паре.