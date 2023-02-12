Аккуратный носик, пухленькие губки: Ольга Орлова укрыла новорожденную дочку пудровым пледом – сладкий сон

Певица и ведущая «Дома-2» Ольга Орлова наслаждается первыми днями общения с новорожденной дочкой Аней. В минувшую субботу, 11 февраля, звезду вместе с малышкой выписали из роддома.

В микроблоге Ольга Орлова делится снимками с участием дочери, которые сделаны в домашней обстановке.

Ольга Орлова запечатлела крошку Анечку спящей. Малышку она укрыла пудровым пледом. Личико девочки - смайликом. Но в кадре можно увидеть аккуратный носик и пухлые губки дочери Ольги Орловой. Во сне крошка приоткрыла рот - так сладко спит.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».