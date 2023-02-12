Что на самом деле происходит с руками Романа Костомарова: последняя информация

Звезда «Ледникового периода» Роман Костомаров по-прежнему находится в крайне тяжелом состоянии в одной из московских больниц. Источники Пятого канала заявили, что руки ему пока не ампутировали, врачи сражаются с гангреной всеми возможными способами.

«Скажем так, пожать руку он не может. Но там не такой выраженный некроз», - заявил источник.

Ранее Костомарову ампутировали топы обеих ног. Согласие на такую операцию он подписал лично. Спортсмену объяснили, что иначе он просто не выживет, некроз бы победил.

Держись, спортсмен! Мы очень за тебя переживаем!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».