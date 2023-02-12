Экстрасенс Янко о Костомарове: «Он будет жить: самый опасный момент миновал»

Роман Костомаров из-за проблем со здоровьем сдает на глазах: он сильно похудел, почти не говорит, обездвижен. Следующий этап в лечении спортсмена — ампутация обеих кистей.

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Неприятные события выбивают из колеи и душевного равновесия, пропадает вера в оптимистичный исход. Однако Роман обязательно справится со сложностями. Известный экстрасенс Галина Янко поделилась, что ждет олимпийского чемпиона в будущем.

По ее словам, болезнь фигуриста — это лишь неприятное стечение обстоятельств; организм сдался. За месяц пребывания в больнице он перенес множество манипуляций, но на этом препятствия не закончатся.

«Роман прошел еще не весь путь препятствий: ему предстоит еще очень много испытаний. Но он будет жить: самый опасный момент миновал», — вселила надежду ясновидящая.

Экстрасенс отметила, что со временем Роман вернется к нормальной жизни.

«Он найдет себя в тренерской работе. Будет помогать советами молодым спортсменам, консультировать их», — цитирует Янко «МК».

Напомним, Романа Костомарова госпитализировали 10 января со сложной формой пневмонии. Врачам пока не удается стабилизировать его состояние.

На днях олимпийскому чемпиону ампутировали одну стопу и часть другой, но кровоток так и не восстановился. Теперь врачи готовят спортсмена к новой операции — ампутации обеих кистей.