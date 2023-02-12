«Не кушала лед»: Камила Валиева назвала неожиданную причину своего попадания в фигурное катание

В новом интервью 16-летняя российская фигуристка Камила Валиева рассказала, как она вообще попала в фигурное катание.

«Меня отвела мама, когда мне было три года, - рассказала юная спортсменка в YouTube-шоу Ляйсан Утяшевой. - Отвела она меня, потому что я болела часто, и она решила хоть как-то меня закалить. Она звонила в художественную гимнастику, там сказали, что принимают с четырех или с пяти лет. А мне три с половиной года, и она позвонила в фигурное катание, и ей сказали: «В принципе, если у вас ребенок не будет кушать лед, то мы его возьмем»

«Я пришла. Не кушала лед. Сказали: «Все хорошо». Но, правда, на следующий день я опять заболела, еще сильнее. Но в итоге продолжила заниматься и уже, когда четыре года исполнилось, я ходила и на лед, и на художественную гимнастику, и на балет. Также я на танцы ходила».