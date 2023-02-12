Джигурда ошарашил известием об отбывающем наказание Ефремове: это был спектакль

Никита Джигурда стал свидетелем странной ситуации с участием Михаила Ефремова. Как известно, актер отбывает наказание за ДТП со смертельным исходом; артист был не трезв.

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Эта и другие истории поставили на Ефремове своего рода клеймо человека, неравнодушного к спиртному. Джигурда же призывает не спешить с выводами.

По его словам, слухи об алкоголизме Ефремова сильно преувеличены, и виноват в этом сам Михаил. В попытках привлечь к себе внимание, он не раз играл на публике, а общественность принимала все за чистую монету.

«Я рюмки водки с ним в жизни не выпил. Я не раз видел на «Кинотавре», как он едет в лифте трезвый и говорит: «Я сейчас похулиганю». А там ваша братия сидит. И вот он выходит из лифта и играет в задницу пьяного, троллит. Потому что он понимает, что если выйдет трезвым, не будет внимания, а так «Михаил вышел в хорошем настроении...», — цитирует артиста «МК».

Напомним, за страшное ДТП, в котором погиб человек, суд приговорил Михаила Ефремова к семи годам лишения свободы. Два с половиной года уже прошли.