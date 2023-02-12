«Сделала большой концерт в России и, заработав, сразу свалила»: певица Слава призналась, что ее бесит Земфира*

Певица Слава в микроблоге жестко прошлась по своим коллегам, покинувшим Россию. Припечатала Слава и певицу Земфиру*, намекнув на лицемерие вокалистки. Слава напомнила, что прямо перед отъездом Земфира* давала большой концерт в России.
«Бесят. Предатели, лицемеры, трусы. А самое главное, юзает людей, зарабатывает на их доверии и сваливает. Посмотрите дату, когда Земфира* сделала свой большой концерт в России и, заработав, сразу свалила», - гневно высказалась певица Слава.
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Напомним, в минувшую пятницу, 10 февраля, певица Земфира* была признана Минюстом иноагентом, пополнив соответствующий список лиц.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.