«Сделала большой концерт в России и, заработав, сразу свалила»: певица Слава призналась, что ее бесит Земфира*

Певица Слава в микроблоге жестко прошлась по своим коллегам, покинувшим Россию. Припечатала Слава и певицу Земфиру*, намекнув на лицемерие вокалистки. Слава напомнила, что прямо перед отъездом Земфира* давала большой концерт в России.

«Бесят. Предатели, лицемеры, трусы. А самое главное, юзает людей, зарабатывает на их доверии и сваливает. Посмотрите дату, когда Земфира* сделала свой большой концерт в России и, заработав, сразу свалила», - гневно высказалась певица Слава.