«Об этом не знал никто»: у жены скончавшегося от рака Пономаренко крупные неприятности

Артист Александр Пономаренко за несколько часов до смерти сознался в опрометчивом поступке, который стал настоящим ударом для его близких. О нем не знал никто из родственников звезды, даже супруга.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Правда вскрылась, когда в больничную палату приехал концертный директор Пономаренко.

«Я его обнял, он мне говорит: "Послушай меня, я взял кредит". Представляете? 800 тысяч рублей», — вспоминает Анатолий Муттер.

По его словам, Александр не хотел, чтобы об этом узнала супруга, но сам он, по понятным причинам, уже не смог разрешить ситуацию, поэтому сознался.

«Были кредиты, которые я знала, а один кредит всплыл — не знал никто», — цитирует вдову артиста НТВ.

Муттер отмечает, что звезда «Кривого зеркала» взял крупную сумму, чтобы помочь близким, ведь тяжелое лечение очень быстро опустошило карманы звездного семейства.

Теперь же Анна Пономаренко думает, как рассчитаться с долгами. Известно, что ей одобрили кредит под 20% годовых, чтобы перекрыть имеющиеся задолженности.

Напомним, Александр Пономаренко скончался от онкологии 24 декабря 2022 года. У юмориста была четвертая стадия рака желудка, шансов выжить не было.