Обездвижен и почти не говорит: что происходит с Костомаровым после ампутации

Последние дни выдались для Романа Костомарова и его семьи особенно трудными: фигуристу ампутировали одну стопу и часть другой, а нужного результата от манипуляции (улучшение кровотока) так и не случилось.
Малоприятна и перспектива лечения: вполне вероятно, что звезда фигурного катания лишится кистей обеих рук.
О том, что происходит со спортсменом на данный момент — не понаслышке знает конькобежец Иван Скобрев.
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По его словам, состояние и внешний вид фигуриста оставляют желать лучшего. Он сильно похудел, большую часть времени пребывает без сознания и практически обездвижен.
«В сознание приводят его периодически, сейчас все больше и больше. Врач ЛФК с ним занимается. Толком говорить не может. Губами шевелит и пытается вставать, ворочается немножко», — заявил Скобрев в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.