Барбару Брыльску могут вырезать из «Иронии судьбы»

Депутат Госдумы Ольга Занко заявила, что актриса Барбара Брыльска недостойна нашей страны из-за ее позиции в связи со сложной мировой ситуацией. По ее словам, артистка не оценила то, что ей дала Россия.

«Некогда любимая всей страной актриса Брыльска сделала свой выбор, назвав своих поклонников «проклятых Богом людьми». Наша страна подарила ей славу и почет, но мы также легко можем и стереть эту актрису из «Иронии судьбы», - завила она.

Депутат предложила использовать новые технологии и заменить Брыльску в культовом фильме на другую актрису.

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