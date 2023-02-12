«В мозге что-то затронули. Вернулась домой с парализованной правой частью»: Ирина Безрукова рассказала о тяжелой болезни матери и ее смерти

Ирина Безрукова давно снимается в кино. Она также играет в театре. Актриса в шоу «Секрет на миллион» рассказала, как относится к Сергею Безрукову после развода и как делала все, чтобы родить ему детей, но ЭКО оказалось неудачным. Как оказалось, ее родные тоже пережили много невзгод в жизни.
Отец Ирины Владимир Трофимович Бахтура был музыкантом-гобоистом. Однако он пристрастился к алкоголю. По словам актрисы, порой его накрывала белая горячка.
«Папе что-то показалось. Он сказал маме, что давай разводиться, давай делить вещи. Он взял топор, и мы убежали. Утром, когда мы пришли, то увидели, что многие вещи изрублены топором. Тут мама решила разводиться», – поделилась артистка.
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Ирина Безрукова. Фото: кадр из шоу «Секрет на миллион»
В то время Людмила Ивановна Бахтура уже плохо себя чувствовала. У нее была опухоль. Однако врачи в какой-то момент все усугубили.
«У нее были головные боли. Выяснилось, что у нее доброкачественная опухоль головного мозга, но эти операции не очень хорошо делали в то время. Сначала сделали первую операцию. Я тогда не понимала, что такое трепанация черепа. Опухоль продолжила расти. Была врачебная ошибка во время второй операции.
Аорту разрезали. Была потерял крови. Пока зашивали, восстанавливали, возможно, в мозге что-то затронули. Вернулась домой с парализованной правой частью. Ее выписали домой умирать. Сначала она могла вставать, а потом уже нет. Ей было 38 лет», – рассказала звезда в шоу «Секрет на миллион».
После этого Ирину с сестрой воспитывала бабушка. Они жили очень бедно. Однако теперь у актрисы роскошная квартира в Москве.