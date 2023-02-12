«В мозге что-то затронули. Вернулась домой с парализованной правой частью»: Ирина Безрукова рассказала о тяжелой болезни матери и ее смерти

В то время Людмила Ивановна Бахтура уже плохо себя чувствовала. У нее была опухоль. Однако врачи в какой-то момент все усугубили.

«У нее были головные боли. Выяснилось, что у нее доброкачественная опухоль головного мозга, но эти операции не очень хорошо делали в то время. Сначала сделали первую операцию. Я тогда не понимала, что такое трепанация черепа. Опухоль продолжила расти. Была врачебная ошибка во время второй операции. Аорту разрезали. Была потерял крови. Пока зашивали, восстанавливали, возможно, в мозге что-то затронули. Вернулась домой с парализованной правой частью. Ее выписали домой умирать. Сначала она могла вставать, а потом уже нет. Ей было 38 лет», – рассказала звезда в шоу «Секрет на миллион».

После этого Ирину с сестрой воспитывала бабушка. Они жили очень бедно. Однако теперь у актрисы роскошная квартира в Москве.