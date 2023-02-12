Рудова в крохотном лифчике не скрыла свои торчащие «кнопочки»: заставила мужчин обомлеть

Примечательно, что на этот раз Рудова решила поделиться кадром, на котором находится в идеальной форме. После участия в шоу «Звезды в Африке» она была стройнее на 10 килограммов. На фото актриса красовалась в мини-шортах из денима и лифчике спортивного фасона. Наталья засветила свою грудь во всей красе под тканью.

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