Рудова в крохотном лифчике не скрыла свои торчащие «кнопочки»: заставила мужчин обомлеть

Наталья Рудова уже много лет строит карьеру в кино. Она обладает эффектной внешностью. В свои 39 лет актриса много внимания уделяет фигуре. Она регулярно тренируется, но пока не довольна своими формами. Блондинка при этом носит смелые наряды. Она предпочитает подчеркивать свои достоинства.
Примечательно, что на этот раз Рудова решила поделиться кадром, на котором находится в идеальной форме. После участия в шоу «Звезды в Африке» она была стройнее на 10 килограммов. На фото актриса красовалась в мини-шортах из денима и лифчике спортивного фасона. Наталья засветила свою грудь во всей красе под тканью.
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Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены. Многие отметили, что у Натальи красивая и спортивная фигура. Однако есть и те, кому нравится то, как актриса выглядит сейчас. «Ну это бесподобно», «Тут пресс шикарный», «А вы всегда носите наряды, в которых все видно?», «Лифчик не прикрыл ваши кнопочки», «Хороша», — стали писать фанаты.