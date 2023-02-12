«Я могла бы ее съесть»: Кудрявцева показала, как четырехлетняя дочка танцует бальные танцы в белой юбочке

Лера Кудрявцева успела не только построить успешную карьеру. Она давно стала мамой. от первого брака с Сергеем Ленюком у нее есть взрослый сын Жан, который уже подарил ей внука Льва. А своему нынешнему мужу Игорю Макарову она родила дочку Марию. Девочка ходит в садик, катается на коньках и учит английский язык в свои четыре года.
Обычно Лера много работает, но выходные она всегда посвящает семье. На этот раз телеведущая вместе с мужем сводила наследницу на урок по бальным танцам. Она засняла, как кроха старательно делает шаги на паркете и тянет ручки под команды хореографа. Кудрявцева нарядила ее в белую юбочку. Оне нес крыла умиления.
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«Моя любовная любовь. Я могла бы ее съесть, попу укусить, щеки сожрать и вообще», – заявила звезда.
Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие считают, что у Марии есть задатки артистки. Пользователи Сети также отметили, что девочка очень похожа на маму. Они уверены, что у крохи не будут отбоя от женихов, когда она вырастет.