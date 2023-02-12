«Я могла бы ее съесть»: Кудрявцева показала, как четырехлетняя дочка танцует бальные танцы в белой юбочке

Обычно Лера много работает, но выходные она всегда посвящает семье. На этот раз телеведущая вместе с мужем сводила наследницу на урок по бальным танцам. Она засняла, как кроха старательно делает шаги на паркете и тянет ручки под команды хореографа. Кудрявцева нарядила ее в белую юбочку. Оне нес крыла умиления.

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