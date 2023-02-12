Располневшая Ольга Бузова в облегающем платье засветила напряженную грудь: «лисьи носики» торчат

На этот раз Ольга решила подлиться кадрами из саванны. Стилисты подобрали для нее силуэтное платье ультрамаринового цвета. она также надела ботинки и белую рубашку. Однако артистка не скрыла пополневшие формы. Наряд лишь подчеркнул ее выпирающий живот. Бузова также отказалась от лифчика, блеснув напряженной грудью.

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