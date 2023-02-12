Располневшая Ольга Бузова в облегающем платье засветила напряженную грудь: «лисьи носики» торчат

Ольга Бузова уже много лет работает на телевидении. Она покинула скандальное телешоу «Дом-2». Артистка теперь снимается в новых проектах. 37-летняя блондинка старается держать себя в форме. Однако в прошлом году она поправилась. Пока телеведущей не удалось похудеть. Звезда уехала на съемки в Африку.
На этот раз Ольга решила подлиться кадрами из саванны. Стилисты подобрали для нее силуэтное платье ультрамаринового цвета. она также надела ботинки и белую рубашку. Однако артистка не скрыла пополневшие формы. Наряд лишь подчеркнул ее выпирающий живот. Бузова также отказалась от лифчика, блеснув напряженной грудью.
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Поклонники с трудом узнали Ольгу. Многие поразились тому, как она пополнела. Другие осудили ее за слишком смелый наряд. «А белье носить не модно?», «Смотреть неприятно», «Почему грудь так напряжена? Холодно вам», «Какой неудачный наряд. Живот такой большой сразу», «Пора худеть», — стали писать в Сети.