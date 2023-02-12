«Вдруг понял, что в другом месте его сердце»: первая жена Безрукова назвала причину развода с актером

Ирина Безрукова давно строит карьеру актрисы. Она играет в кино и театре. Долгих 15 лет Ирина прожила в браке с Сергеем Безруковым. Лишь недавно в шоу «Секрет на миллион» она рассказала, почему у них не было детей. Оказалось, что артистка даже делала ЭКО и должна была родить близнецов, но эмбрионы не прижились.
Вскоре после выкидыша супруги развелись. Тогда в 2015 году также умер сын Ирины Андрей от первого брака. Она была раздавлена из-за горя. В беседе с Лерой Кудрявцевой актриса вспомнила, как прошло расставание с Сергеем.
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«Я была идеальной женой! И я не скромничаю. Всегда отутюженные костюмы, рубашка к рубашечке, ботиночки начищены. Он никогда не был голодным. Я иногда приезжала к нему, привезли курицу-гриль. Я его очень любила. Расставание для меня было болезненным, трагедийным.
Я если честно планировала прожить с ним всю свою жизнь, несмотря на что, что в жизни может быть разное. Даже нумерологи, астрологи говорили, что идеальней пары быть не могло. Я была всем тылом женским. Я ушла в тень, но в этом не было никакой жертвы», – поделилась Ирина.
Ирина Безрукова. Фото: кадр из шоу «Секрет на миллион»
«То что было, оно там есть. Как в кино, прекрасное, страстное, нежное, всякое – оно там было. И с Сергеем прекрасное было время. Конечно, люди пишут недоброе. Что ты когда-то оставила одного человека и вот тебе бумеранг.
Давай посмотрим на ситуацию сейчас. Я попросила у человека прощение, и я его получила. Потому что я испытывала тоже самое. Я способна понять человека, даже если он сделал мне больно, невыносимо, нет слов как. Но я способна понять другого человека.
Если молодой мужчина вдруг понял, что в другом месте его сердце. Что я должна сделать? Приковать его наручниками? И как бы мне не было больно, я просто это могу понять. Любовь никуда не проходит, но то блюдо уже не такое сладкое и красивое. Прекрасное время было и я не буду его вычеркивать», – пояснила звезда.
Напомним, что Ирина ушла от первого мужа Игоря Ливанова к Безрукову. Со временем она попросила у него прощения.