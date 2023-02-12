«Вдруг понял, что в другом месте его сердце»: первая жена Безрукова назвала причину развода с актером

«То что было, оно там есть. Как в кино, прекрасное, страстное, нежное, всякое – оно там было. И с Сергеем прекрасное было время. Конечно, люди пишут недоброе. Что ты когда-то оставила одного человека и вот тебе бумеранг.

Давай посмотрим на ситуацию сейчас. Я попросила у человека прощение, и я его получила. Потому что я испытывала тоже самое. Я способна понять человека, даже если он сделал мне больно, невыносимо, нет слов как. Но я способна понять другого человека.

Если молодой мужчина вдруг понял, что в другом месте его сердце. Что я должна сделать? Приковать его наручниками? И как бы мне не было больно, я просто это могу понять. Любовь никуда не проходит, но то блюдо уже не такое сладкое и красивое. Прекрасное время было и я не буду его вычеркивать», – пояснила звезда.