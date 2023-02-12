Муцениеце в тугих лосинах устроила откровенные танцы: бесстыдно виляла «сладкими булками» на камеру

Агата Муцениеце уже давно стала известной актрисой. После развода с Павлом Прилучным она стала еще больше заниматься спортом. Теперь Агата получает большое количество приглашений на съемки и даже снялась в двух клипах за минувший год. Артистка не скрывает, что мужчины стали с ней знакомиться каждый день.
На этот раз Агата решила поделится кадрами с тренировки. Она устроила откровенные танцы. актриса облачилась в тугие лосины и кроп-топ. Она стала вилять бедрами в стороны и вверх-вниз. Экс-жена Прилучного присела на корточки, бесстыдно дрыгая конечностями. Муцениеце пустилась в пляс в стиле вог.
«Ну типа такого хотелось», – заявила она.
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Поклонники восхитились тем, как двигается Агата. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая горячая», «Просто богиня», «Ох, вот это фигурка», «Какая вы божественная», «Это бесподобно», «Я тащусь от этой чикули», «После развода вы стали счастливее», «Формы такие сдобные», «Бедрами так и надо», — стали писать фанаты", — стали писать в Сети.