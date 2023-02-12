Расплакалась на публике: Ирина Безрукова до сих пор тяжело переживает из-за сына, который умер 7 лет назад

По словам Ирины, она долгое время могла смотреть в стену и даже не помнила, когда ела в последний раз. Друзья помогали ей справится со всем происходящим. Артистка находила утешение только в работе.

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