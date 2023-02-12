Расплакалась на публике: Ирина Безрукова до сих пор тяжело переживает из-за сына, который умер 7 лет назад

Ирина Безруковамного лет строит карьеру актрисы. У нее непростая судьба. Она была в браке с Игорем Ливановым. Актриса ушла от него, когда влюбилась в Сергея Безрукова. Однако у нее от первого мужа был сын Андрей. Она была с ним очень близка, поэтому внезапную смерть наследника тяжело переживает до сих пор.
В студии передачи «Секрет на миллион» Ирина вспомнила, как узнала о смерти сына. Он был дома один и плохо себя чувствовал. Потом Андрей пришел в ванную комнату, где поскользнулся и ударился виском от дверной косяк. Это привело к его гибели. Актриса находилась в другом городе, когда ей позвонила подруга и сообщила о трагедии. По словам Ирины, она с сыном часто обсуждала смерть.
«Я никогда не думала, что мой сын уйдет раньше меня. Я пересматривала наше общение в скайпе», – рассказала она.
Ирина Безрукова. Фото: кадр из шоу «Секрет на миллион»
По словам Ирины, она долгое время могла смотреть в стену и даже не помнила, когда ела в последний раз. Друзья помогали ей справится со всем происходящим. Артистка находила утешение только в работе.
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«Был момент, когда я поняла, что не вижу смысла жизни своей совсем. Есть прекрасные другие актрисы, которые могут играть мои роли. У меня почва ушла из под ног. Самая большая любовь, привязанность моей жизни, самый близкий друг, мы очень близки были духовно с Андреем. До сих пор его никто не смог заменить и никто заменить не сможет», – призналась звезда.
Ирина Безрукова с сыном. Фото: кадр из шоу «Секрет на миллион»
Также Ирина призналась, что раздала вещи сына, но оставила себе несколько памятных вещей. Ливанов также взял себе какие-то вещи сына. По словам актрисы, она сделала ремонт в той квартире, где жила с наследником. Перед первым мужем Безрукова тогда попросила прощение.
«Ощущение было, что если бы я не уехала на гастроли, то этого бы не случилось. Не уберегла мальчика», – вспомнила она.
Оказалось, что в детстве Андрей едва не утонул. Тогда Ливанов недоглядел за ребенком, который упал в воде и едва не захлебнулся. Мальчика тогда врачи с трудом спасли. Теперь у актера уже новая семья. Ирина отметила, что рада за него. Во время съемок Безрукова стала плакать, когда вспоминала о дне, когда впервые приехала в пустую квартиру после смерти Андрея.