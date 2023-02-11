Самбурская в прозрачном боди оголила свои «аппетитки»: заставила всех пустить слюнки

Примечательно, что на днях Самбурская приняла участие в смелой фотосессии. Она облачилась в нижнее белье и прозрачное боди. Актриса засветила свои точеные формы. При этом она надела парик со светлыми волосами. Настасья грациозно позировала, не скрывая своих прелестей.

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Поклонники были сражены красотой актрисы. «Дар речи потеряла от бомбезности», «Очень круто ! Фигура у вас отпад просто!», «Как красиво вам с длинными светлыми волосами», «Слюнки текут», — стали писать в Сети.