Самбурская в прозрачном боди оголила свои «аппетитки»: заставила всех пустить слюнки

Настасья Самбурская

Настасья Самбурская. Фото: соцсети звезды

Актриса ошарашила поклонников своим перевоплощением.

Настасья Самбурская уже много лет снимается в кино. Армия ее поклонников только растет. В свои 35 лет она не перестает работать над фигурой. Пока у нее нет возлюбленного, но она мечтает о семье. Однако в соцсетях артистка то и дело публикует пикантные фото. Она обладает спортивной фигурой, которую редко прячет под одеждой. 

Примечательно, что на днях Самбурская приняла участие в смелой фотосессии. Она облачилась в нижнее белье и прозрачное боди. Актриса засветила свои точеные формы. При этом она надела парик со светлыми волосами. Настасья грациозно позировала,  не скрывая своих прелестей. 

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Поклонники были сражены красотой актрисы. «Дар речи потеряла от бомбезности», «Очень круто ! Фигура у вас отпад просто!», «Как красиво вам с длинными светлыми волосами», «Слюнки текут», — стали писать в Сети.

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