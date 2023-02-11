43-летняя Боня в «опасном» купальнике засветила интимный треугольник: белый след от трусиков во всей красе

Виктория Боня уже давно строит карьеру телеведущей. Также она является успешной бизнесвумен. Бывшая звезда «Дома-2» живет в Монако, где растит дочку Анджелину от миллионера Алекса Смерфита. Она часто путешествует и даже покоряет горы. Не так давно светская львица вернулась из очередной поездки и сообщила, что ее сердце снова свободно.
На этот раз Боня устроила себе настоящий отпуск. Она улетела на Мальдивы, где плавает с акулами и загорает на белом пляже. На этот раз телеведущая запечатлелась в черном слитном купальнике. Она оголила не только длинные ноги, но и округлые бедра. Виктория едва прикрыла интимный треугольник, засветив след от трусов после загара.
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Виктория Боня. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Боня в 43 года. Многие осыпали ее комплиментами. «Худая какая», «Фигура мечты», «Фигура молодой девушки, явно не сорокалетней женщины», «Это не Виктория, это Барби», — стали писать подписчики. Однако некоторые заподозрили звезду в использовании фотошопа.