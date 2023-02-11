43-летняя Боня в «опасном» купальнике засветила интимный треугольник: белый след от трусиков во всей красе

На этот раз Боня устроила себе настоящий отпуск. Она улетела на Мальдивы, где плавает с акулами и загорает на белом пляже. На этот раз телеведущая запечатлелась в черном слитном купальнике. Она оголила не только длинные ноги, но и округлые бедра. Виктория едва прикрыла интимный треугольник, засветив след от трусов после загара.

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