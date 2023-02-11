«Я не знала, как скажу Сергею»: Ирина Безрукова вспомнила, как муж отреагировал на выкидыш

Ирина Безрукова знакома публике, так как давно строит карьеру актрисы. Она прожила 15 лет с Сергеем Безруковым в браке. Их считали идеальной парой. Однако общих детей у них так и не было. Многие считали, что это даже стало причиной развода. Лишь теперь в шоу «Секрет на миллион» актриса раскрыла горькую правду.
В шоу «Секрет на миллион» Ирина поведала Лере Кудрявцевой, почему она так и не родила актеру наследников. По словам актрисы, она пыталась на протяжении всего брака, но зачать малыша не получалось. Врачи делали разные обследования, но не было никаких болезней и нарушений. Тогда Безрукова сделала ЭКО в Германии.
Пара скрывала это, поэтому даже в больнице значилась под другой фамилией – Кузнецовы. Актрисе подсадили две яцеклетки. Некоторое время она была беременна, но потом случился выкидыш. Близнецы так и не родились.
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Ирина Безрукова. Фото: кадр из шоу «Секрет на миллион»
«Они не прижились. В какой-то момент организм просто отторг. Мне было больно, но эта боль была не физическая. Это все мои надежды. Случился выкидыш на раннем сроке. Я не знала, как скажу Сергею, потому что его не было, он был в отъезде. Я просто потеряла кусок будущего.
Я ездила к врачу своему. Она сказала, что даже ничего не надо предпринимать. Сергею я сказал по телефону. Он, конечно, стал меня утешать. Еще я позвонила переводчику и она спросила доктора. Он был очень удивлен», – поделилась Ирина.
По ее словам, врач был готов снова провести ЭКО, так как у нее была заморожена яйцеклетка. Актриса хотела попробовать снова, но не успела, так как рассталась с мужем. Более того, она забыла продлить срок хранения яйцеклетки в криокамере.
В 57 лет Безрукова все еще не замужем. Ее сын от первого брака Андрей умер в 2015 году. А у Сергея родились трое детей от новой жены Анны Матисон.