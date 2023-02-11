«Я не знала, как скажу Сергею»: Ирина Безрукова вспомнила, как муж отреагировал на выкидыш

Сергей и Ирина Безруковы

Сергей и Ирина Безруковы. Фото: Global Look Press

Первая жена Сергея Безрукова хотела подарить ему наследников. Однако даже ЭКО не помогло им стать счастливее.

Ирина Безрукова знакома публике, так как давно строит карьеру актрисы. Она прожила 15 лет с Сергеем Безруковым в браке. Их считали идеальной парой. Однако общих детей у них так и не было. Многие считали, что это даже стало причиной развода. Лишь теперь в шоу «Секрет на миллион» актриса раскрыла горькую правду. 

В шоу «Секрет на миллион» Ирина поведала Лере Кудрявцевой, почему она так и не родила актеру наследников. По словам актрисы, она пыталась на протяжении всего брака, но зачать малыша не получалось. Врачи делали разные обследования, но не было никаких болезней и нарушений. Тогда Безрукова сделала ЭКО в Германии.

Пара скрывала это, поэтому даже в больнице значилась под другой фамилией – Кузнецовы. Актрисе подсадили две яцеклетки. Некоторое время она была беременна, но потом случился выкидыш. Близнецы так и не родились. 

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Ирина Безрукова. Фото: кадр из шоу «Секрет на миллион»

«Они не прижились. В какой-то момент организм просто отторг. Мне было больно, но эта боль была не физическая. Это все мои надежды. Случился выкидыш на раннем сроке. Я не знала, как скажу Сергею, потому что его не было, он был в отъезде. Я просто потеряла кусок будущего.

Я ездила к врачу своему. Она сказала, что даже ничего не надо предпринимать. Сергею я сказал по телефону. Он, конечно, стал меня утешать. Еще я позвонила переводчику и она спросила доктора. Он был очень удивлен», – поделилась Ирина.

По ее словам, врач был готов снова провести ЭКО, так как у нее была заморожена яйцеклетка. Актриса хотела попробовать снова, но не успела, так как рассталась с мужем. Более того, она забыла продлить срок хранения яйцеклетки в криокамере. 

В 57 лет Безрукова все еще не замужем. Ее сын от первого брака Андрей умер в 2015 году. А у Сергея родились трое детей от новой жены Анны Матисон. 

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