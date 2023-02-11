«Я не знала, как скажу Сергею»: Ирина Безрукова вспомнила, как муж отреагировал на выкидыш

В шоу «Секрет на миллион» Ирина поведала Лере Кудрявцевой, почему она так и не родила актеру наследников. По словам актрисы, она пыталась на протяжении всего брака, но зачать малыша не получалось. Врачи делали разные обследования, но не было никаких болезней и нарушений. Тогда Безрукова сделала ЭКО в Германии.

Пара скрывала это, поэтому даже в больнице значилась под другой фамилией – Кузнецовы. Актрисе подсадили две яцеклетки. Некоторое время она была беременна, но потом случился выкидыш. Близнецы так и не родились.

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